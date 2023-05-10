تراجع أرباح السعودية للكهرباء 68%في الربع الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 68% في الربع الأول من العام الجاري ليبلغ 480 مليون ريال مقارنة بـ 1.5 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.

وسجلت الشركة إيرادات تشغيلية بـ13.4 مليار ريال، مقارنة بـ 13.5 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة انخفاض 1%، فيما بلغ إجمالي الربح 1.8 مليار ريال مقارنة بـ 2.6 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة انخفاض 33%، والربح التشغيلي 1.7 مليار ريال مقارنة بـ 2.2 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة انخفاض 22%.

أسباب التراجع

وعزت السعودية للكهرباء التراجع في صافي الربح للربع الأول من عام 2023، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المبيعة وتغير مزيجها، نظرا لإعادة تصنيف بعض كبار المشتركين من القطاع الحكومي إلى التجاري، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة الذي يعود بشكل رئيس إلى استعدادات الشركة ببرامج صيانة وتشغيل مكثفة استعدادا لنمو الأحمال خلال موسم الصيف بالإضافة إلى ارتفاع أعباء التمويل وقد قابل ما سبق جزئيا ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وكذلك ارتفاع الإيرادات والمصروفات الأخرى وانخفاض مصروف مخصص ذمم مستهلكي الكهرباء والذمم المدينة الأخرى.

تكاليف الطاقة

وأوضحت السعودية للكهرباء أن التغير في تكاليف الطاقة المشتراة والوقود بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق كان نتيجة تطبيق الشركة لاتفاقيات تحويل الطاقة واتفاقية الإمداد بالجملة ونقل اتفاقيات إمدادات الوقود من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) المملوكة بالكامل للدولة، وذلك اعتباراً من 1/7/2022، كجزء من الإصلاحات الكلية في قطاع الكهرباء لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة.