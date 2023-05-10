«CJ Logistics»«وiHerb» تختاران الرياض مركزا لعملياتهما في الشرق الأوسط وأفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت شركة «iHerb» الأمريكية لمنتجات الصحة والعناية وشركة «CJ Logistics» الكورية الرائدة عالميا في الحلول اللوجستية، الرياض مركزا لعملياتهما في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك تلبية للطلب المتنامي من المستهلكين، إلى جانب جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، وذلك ضمن إسهامات اللقاءات الدورية التي عقدها مجلس التجارة الالكترونية.

ووقعت الشركتان اتفاقية لمدة 8 أعوام، تزود بموجبها شركة «CJ Logistics» العام المقبل المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا بمنتجات «iHerb» من خلال مركز توزيعها العالمي (GDC) المتخصص في التجارة الالكترونية الواقع في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بالرياض، والذي سيقام بأحدث تقنية على مساحة تبلغ 18 ألف م2، وسعة إنتاجية يومية تبلغ 15 ألف شحنة لربط النطاق الجغرافي المتمثل بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ببعضه.

وبحضور وزير التجارة رئيس مجلس التجارة الالكترونية الدكتور ماجد القصبي، و السفير الكوري لدى المملكة بارك جون يونج، والرئيس التنفيذي لشركة «CJ Logistics» كانغ سين-هو، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «iHerb» ميري تشانغ، سلم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، شركة «CJ Logistics» ترخيص ممارسة أعمالها التجارية في المملكة.

توافد الشركات

وأكد القصبي أن توافد الشركات العالمية لممارسة أعمالها التجارية في المملكة يأتي في سياق الاهتمام المتزايد بالفرص الواعدة المتاحة في ظل رؤية السعودية 2030 التي تولي اهتماماً لتطوير منظومة أعمال التجارة الالكترونية، ودورها المهم في الاقتصاد السعودي، خاصة وأن المملكة من أعلى 10 دول نموا.

ونوه بدور مجلس التجارة الالكترونية كمنصة للحوار البناء، والتعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.

مركز عالمي

من جانبه بين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن المنطقة اللوجستية المتكاملة تعد دليلا على إنجازات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران ضمن إطار رؤية 2030، والتي تؤكد على تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يستقطب أكبر الشركات في العالم.

تقنيات حديثة

بدوره قال الرئيس التنفيذي للشركة كانغ سين-هو «إن سوق التجارة الالكترونية في السعودية من أعلى الأسواق نموا، إلى جانب الموقع الجغرافي، مشيرا إلى أن الشركة ستوظف كافة التقنيات الحديثة في المركز الجديد لقيادة الخدمات اللوجستية في المنطقة.

المنطقة اللوجستية المتكاملة:

