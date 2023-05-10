الترخيص لمجموعة شلهوب لممارسة الأعمال التجارية في المنطقة اللوجستية بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت الهيئة العامة للطيران المدني مجموعة شلهوب ترخيصا لممارسة أعمالها التجارية في المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض، وهي المنطقة الأولى من نوعها في المملكة.

وسلم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، الرخصة إلى رئيس العمليات في مجموعة شلهوب ماركوس فريمان، في مقر الهيئة بالرياض.

وسيكون مركز التوزيع التابع لمجموعة شلهوب الذي من المقرر افتتاحه في المنطقة بالرياض في منتصف 2025، بمثابة المركز الأول من نوعه في المنطقة، وبعد البدء بالعمليات التشغيلية سيعمل مركز التوزيع على تحسين جودة عمليات طلبات التسوق وسيعمل على تعزيز منظومة «توصيل الميل الأخير» مع تمكين النمو المستدام عبر استخدام أحدث الأنظمة والحلول التقنية المتقدمة، التي من شأنها أن تسهم بالارتقاء بخدمة العملاء.

وتبلغ مساحة مركز التوزيع السطحية 35,000 م2 ومساحة البناء تصل إلى 21,000 م2. ومن المتوقع أن يضاعف مركز التوزيع قدرة مجموعة شلهوب على معالجة طلبات التسوق في المنطقة أربع مرات وإتاحة نحو 200 فرصة عمل مباشرة كما سيخلق الاستثمار العديد من فرص العمل غير المباشرة ويعزز دعم الجهود المحلية لزيادة نسب التوظيف في القطاعات المحورية التي تشهد نموا ضخما ومنها قطاع الخدمات اللوجستية.

وأكد الدعيلج، أن المنطقة اللوجستية المتكاملة تعد دليلا على إنجازات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران ضمن إطار رؤية السعودية 2030، التي تؤكد تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات ويستقطب أكبر الشركات في العالم والمنطقة، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية تحولا جذريا.

وأفاد بأن المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض، تقدم بصفتها عاملا رئيسا لتمكين قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، عرضا فريدا من نوعه للشركات العالمية متضمنا حوافز مالية وتنظيمية منافسة وذات طابع تكاملي، وستسهم هذه المنطقة الخاصة في تعزيز مكانة المملكة كأكبر وأسرع الأسواق نموا في الشرق الأوسط؛ مما يسهم بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لربط المملكة بالعالم.

من جانبه، أوضح رئيس مجموعة شلهوب، باتريك شلهوب أن خطط المجموعة لإطلاق مركز توزيع ومنشأة جديدة متطورة في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بالرياض يأتي ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها المجموعة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران وبرامج التوطين.

وصمم مركز التوزيع التابع لمجموعة شلهوب بشكل استراتيجي لتسهيل العمليات وتحسين كفاءة الأنشطة التي سيتم ممارستها داخل المركز، وذلك عن طريق استخدام أحدث التقنيات وآليات الرقمنة والمنهجيات المستدامة لضمان الميزة التنافسية.

وسيتم تصميم مركز التوزيع الجديد وتشييده وفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها الخاصة بالمباني الخضراء، وذلك عن طريق استخدام مواد بناء مستدامة ومصادر طاقة متجددة وكما سيتضمن المركز غطاء نباتا أخضر لتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك كجزء من دعمنا مبادرة السعودية الخضراء.

وكجزء من التحول في قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، تعمل المملكة على زيادة سعة الشحن الجوي لتتجاوز 4.5 ملايين طن سنويا بحلول عام 2030، ورفع إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 6% حاليا إلى 10%؛ مما سيسهم في تعزيز نمو الأعمال وجذب الاستثمارات ورفع الإيرادات غير النفطية للقطاع إلى حوالي 45 مليار ريال سنويا بحلول عام 2030.