شكرا لقرائتكم خبر تفاهم سعودي كوري في مجال مستقبل النقل والابتكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري هون هي ريونج، مذكرتي تفاهم في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق.

وتهدف مذكرة التفاهم في مجال مستقبل النقل والابتكار إلى دعم وتبني أحدث تقنيات النقل بالطاقة النظيفة، واستكشاف مجالات الخبرة للتعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، ومواءمة السياسات والتشريعات الخاصة بالمركبة المتصلة وذاتية القيادة، والاستفادة من التجارب في مجال الطيران والبنية التحتية للمطارات، وتبادل ودعم الخبرات لحل التحديات التي تواجه تبني التقنيات الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

فيما تهدف مذكرة التفاهم في مجال الطرق إلى تبادل الخبرات في بناء الطرق، وتطوير مركز أبحاث الطرق، وتبادل الخبرات في إدارة الأصول، والتشغيل والصيانة، ووسائل السلامة على الطرق.

تفعيل الـ5G

إلى ذلك زار الجاسر، مركز سامسونج للابتكار، ضمن برنامج زيارته إلى جمهورية كوريا الجنوبية، حيث اطلع على عرض مرئي عن نشأة المركز، وتطور المنتجات وتنوعها، وأبرز مشاريع «سامسونج» المنفذة في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

وجرى عرض الاتفاقيات المبرمة التي عقدتها «سامسونج» للتوسع وتعزيز تفعيل تقنيات الـ 5G في المملكة، والتقنيات الحديثة التي تجري عليها التجارب قبل بدء مرحلة التنفيذ وتطبيقها على أرض الواقع، ثم تجول ميدانيا على المركز ومرافقه.

واستعرض أبرز المشاريع التي نفذتها الشركة في المملكة، والعلاقة الوثيقة التي تربطها بها، متطلعا إلى تعزيز العلاقة بمشاريع تنموية جديدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

تعريف بالفرص

وكانت الجولة «السعودية - الكورية» انطلقت في العاصمة الكورية سول للتعريف بالفرص الاستثمارية في مجال النقل والخدمات اللوجستية، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية ووزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري.

وأكد الجاسر خلال افتتاح جدول الأعمال، متانة العلاقات السعودية الكورية الممتدة لأكثر من 60 عاما، التي أسهمت في تحقيق النهضة والتنمية والازدهار للجانبين السعودي والكوري.

من جانبه نوه ريونج، بمستوى العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في كافة القطاعات الحيوية، مبديا إعجابه بالرؤية السعودية المتضمنة العديد من البرامج والمشاريع لتطوير البنى التحتية في شتى المجالات، بما فيها النقل والخدمات اللوجستية.

طرح مبادرات

وقدم الوفد السعودي عرضا عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وما تتضمنه من مبادرات وبرامج ومشاريع تستهدف من خلالها ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وحلقة وصل تربط ثلاث قارات، بالإضافة لما تحقق من منجزات منذ إطلاقها منتصف العام 2021م.

كما قدم عرضا شمل الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل العام، والنقل الجوي، والطرق، والموانئ، والسكك الحديدية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاعات النقل في مناطق المملكة.

واستعرض الوفد الكوري أنماط وشبكات النقل المختلفة في كوريا، وفرص الاستثمار المتاحة في الابتكار في مجال النقل، وتبني أنظمة النقل الحديثة، والمركبات والحافلات الكهربائية، ومجال تطبيقات خرائط الطرق، بالإضافة إلى الفرص في تطوير المطارات، والملاحة الجوية، والموانئ، والتحول إلى المدن الذكية.