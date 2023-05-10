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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك المركزي السعودي «ساما» طرح مشروع «مسودة تعليمات تغطيات التأمين البحري» لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمتخصصين، عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة تعليمات تغطيات التأمين البحري» على مدى (15) يوما، ليتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها.

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