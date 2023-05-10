نائب وزير التجارة

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ونوهت خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة السويد لدى المملكة بيترا ميناندر، بالشراكة التي تجمع بين قطاعي الأعمال في البلدين الصديقين، مستعرضة أثر الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة على تنافسيتها عالميا، وعلى زيادة جاذبية بيئة الأعمال فيها، لافتة الانتباه إلى عدد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات المتقدمة التي أطلقتها رؤية 2030.
وناقش الجانبان عددا من الموضوعات، أبرزها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ونقل المعرفة، إلى جانب بحث فرص مشاركة الشركات السويدية في المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها المملكة في مختلف القطاعات.
يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يسعى من خلال اللقاءات التي يعقدها ويستضيفها إلى تعزيز ومأسسة التواصل مع قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، والعمل كشريك داعم لهم في بيئة الأعمال بالمملكة.
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