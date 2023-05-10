عقارات الدولة تلزم المتعدين بإزالة التعديات على نفقتهم خلال 10 أيام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت الهيئة العامة لعقارات الدولة المتعدين على العقارات التابعة للدولة بإزالة التعديات على نفقتهم خلال 10 أيام.

وقالت إن قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، تلزم المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال 10 أيام، إضافة إلى دفع تعويضات المتضررين بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، وتصل الإجراءات إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر وفقا للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التعدي يكون بوضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه أو زراعته أو البناء عليه أو تسويره أو وضع حواجز عليه أو ردمه أو الاتفاق به أو أخذ المواد الأولية منه أو استغلاله - بشكل دائم أو موقت - لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل مع الشركاء في المنظومة الحكومية على حماية عقارات الدولة والمحافظة عليها ضمن لجان مشكلة برئاسة إمارة كل منطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة لعقارات الدولة، مشددة على أن حماية عقارات الدولة وعدم التعدي عليها واجب وطني يسهم في تسخير الأراضي وتوظيفها في المشاريع التنموية والاقتصادية التي تعود بالنفع العام.

قواعد مراقبة عقارات الدولة:







إزالة التعدي خلال 10 أيام



دفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها



دفع تعويضات المتضررين بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية



إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر، وفقا للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات



التعدي يكون: