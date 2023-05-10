شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين "تنمية للبترول" و"مركز البحوث التعدينية" لتدريب مهندسى قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة تنمية للبترول، إحدى شركات قطاع البترول، ومركز الدراسات والبحوث التعدينية التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة، لتطوير وتدعيم إمكانيات الكلية بما يتناسب مع احتياجات القطاع والاستفادة من إمكانيات الكلية من كوادر متميزة لتدريب مهندسي قطاع البترول والثروة المعدنية علي أحدث الأساليب في الحفر والإنتاج ومواكبة أحدث التقنيات فى مجال المركبات وتحويلها للغاز الطبيعى، وأيضا تأهيل الكوادر في مجالات الثروة المعدنية بتبني الجديد والمتطور من مناهج الشركات العالمية في حفر وتطوير المناجم.

وقد قام بتوقيع البروتوكول المهندس مصطفي امين عامر رئيس شركه تنمية للبترول مع الاستاذ الدكتور حسام الدين احمد عبد الفتاح عميد كليه الهندسه و الدكتور سيد الطيب رئيس مجلس القسم بهندسه البترول والفلزات والمناجم بحضور المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركه غاز تك والذي ابدي اهتمامه البالغ بتطوير مهندسي شركة غازتك تحت مظلة هذا البروتوكول لاستيعاب التوسعات الكبيرة في الشركة.