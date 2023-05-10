وزير المالية: تخصيص 4.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتعيين 70 ألف موظف

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تخصيص 4.2 مليار جنيه بموازنة 23/24 لتعيين 70 ألف موظف.

وأوضح معيط، في مجلس النواب، أنه تم إدراج مخصصات مالية قدرها 4.2 مليار جنيه في الموازنة العامة 2024/2023 تتعلق بالتعيينات الجديدة لحوالى 70 ألف وظيفة جديدة، منها 30 ألف معلم في وزارة التربية والتعليم، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين 150 ألف معلم جديد علي مدار خمس سنوات.

وقال وزير المالية، إنه سيتم تطبيق التكليف وفقا لقانون المهن الطبية لحوالى 30 ألف في وزارة الصحة سواء بالنسبة للأطباء والصيادلة ومهن أخرى هذا بالإضافة لعدد 10 آلاف وظيفة جديدة بالجهات الأخري بالدولة طبقا للاحتياجات الفعلية لها مثل ما حدث مسبقا بتعيين 2000 موظف بالضرائب و1000 بالجمارك.