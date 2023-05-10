أولى صفقات الطروحات الحكومية.. استحواذ الأصباغ الإماراتية على "باكين" مقابل 770.5 مليون جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت البورصة المصرية تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الإماراتية الوطنية القابضة المحدودة على نحو 81% من أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين وذلك لعدد 19.4 مليون سهم بسعر 39.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 770.5 مليون جنيه.

وبحسب موقع "مصراوي، تنافست ، كلٌ من شركة الأصباغ الإماراتية وإيجيل كيميكالز على مدى الشهور الأخيرة، للاستحواذ على أسهم باكين، وذلك بعد إعلان الحكومة اسم الشركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تضمن 32 شركة وبنكا في فبراير الماضي.

وبعد جولة مزايدات على سعر السهم، وصل سعر العرض النهائي المقدم من شركة الأصباغ 39.80 جنيه، وهو أعلى من عرض الشراء المنافس المقدم من شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات المصرية.

وتعد شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" إحدى أكبر شركات إنتاج اللاكيهات في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط وتتضمن (بويات إنشائية – دهانات صناعية – أحبار طباعة – راتنج ألكيدي).

ووفقا لبيان من شركة الأهلي فاروس، فإن الصفقة تعد أولى صفقات برنامج الطروحات الحكومية، والذي يتضمن 32 شركة مطروحة للمستثمرين والطرح في البورصة.