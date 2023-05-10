شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 21021 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7291 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4640 نقطة.