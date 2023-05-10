شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر سبائك الذهب اليوم فى مصر لجميع الأوزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر استقرارا ملحوظا بالتزامن مع استقرار سعر جرام الذهب، وفي سياق السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في مصر لكافة الأوزان المختلفة المتداولة في سوق الذهب بدون إضافة مصنعية ورسوم.





أسعار السبائك الذهب اليوم سعر السبيكة الذهب وزن واحد جرام تسجل 2914 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7258 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14570 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29140 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 58280 جنيها

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 90625 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 145700 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 291400 جنيها





أسعار الذهب في البورصة العالمية تحركت أسعار الذهب بشكل ضعيف خلال جلسة اليوم الأربعاء لتشهد تراجع طفيف وسط حالة من عدم اليقين بشأن سقف الدين الأمريكي وتباطؤ النمو الاقتصادي، بينما يستمر تركيز الأسواق اليوم على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم، بحسب gold Bullionوسيطر التذبذب اليوم على تحركات الذهب لينخفض بنسبة 0.2% ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2029.14 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب ارتفاع ليومين متتاليين لتستقر الأسعار فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

التراجع الطفيف في أسعار الذهب اليوم لا يعكس استمرار انتعاش الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق في ظل استمرار أزمة سقف الدين الأمريكي والمخاوف من تعمق الركود الاقتصادي الأمريكي.

انتهى يوم أمس اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وصناع السياسة الجمهوريين يوم الثلاثاء دون أي تقدم ملموس نحو رفع سقف الدين الفيدرالي، على الرغم من أن الرئيس كرر أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن السداد.

يأتي هذا بعد تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن التأخر أو الإخفاق في اتخاذ قرار رفع سقف الدين الأمريكي سيعمل على انكماش الاقتصاد بشكل حاد، مع إشارتها أنه بداية من شهر يونيو ستكون الحكومة غير قادرة على سداد فواتيرها والتزاماتها ما لم يوافق الكونجرس على رفع سقف الدين.

الذهب استطاع أن يكون منطقة دعم قوية عند المستوى 2000 دولار للأونصة وذلك بعد أن استطاع تسجيل مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 2080 دولار للأونصة بدعم من إشارة البنك الفيدرالي في اجتماعه الأخير إلى إمكانية التوقف المؤقت عن رفع الفائدة الأمر الذي دعم ارتفاع أسعار الذهب.