شكرا لقرائتكم خبر موبايلي أول شركة تحصل على شهادة «حياك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي»، شهادة الجودة لمراكز خدمة المستفيدين «حياك»، كأول شركة خاصة تحصل عليها، بعد نجاحها في تطبيق معايير الشهادة الصادرة عن الهيئة على مختلف أنواع المراكز التي تقدم فيها الخدمات للمستفيدين.

وسلم محافظ المواصفات السعودية الدكتور سعد القصبي، الشهادة للرئيس التنفيذي لموبايلي المهندس سلمان البدران، خلال اللقاء الذي أقيم في مقر الهيئة.

وعبر البدران عن اعتزازه بحصول موبايلي على شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين (حيّاك)، لأنها تأتي نتيجة التطوير المستمر لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، ودليلا على الالتزام الدائم بأفضل معايير الجودة، مؤكدا أن الحصول على شهادة حياك يعكس حرص الشركة على مواءمة نموذج عملها المؤسسي مع متطلبات الجهات الحكومية المعنية بمراقبة جودة الأداء تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعنى شهادة حياك المقدمة من «المواصفات السعودية» بتطوير جودة الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمة العملاء في جميع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتغطي الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين في إطار حصولهم على منتج أو خدمة، ويشمل ذلك التواصل الشخصي المباشر والمكالمات الهاتفية، وأنظمة الخدمة الذاتية، والخدمات الالكترونية وغيرها من العمليات المماثلة بهدف رفع مستوى مراكز خدمة المستفيدين، وتسهيل الإجراءات واختصار العمليات وتوفير معايير موحدة للخدمة، إضافة إلى رفع مستويات رضا المستفيدين ورفع معايير الأداء، وكذلك تحسين بيئة المكان في تقديم الخدمة لضمان جودة ما تقدمه مراكز خدمة المستفيدين بالمنشآت من خدمات وفقا لأسس العمل المؤسسي، وبما يتوافق مع متطلبات نظم إدارة الجودة المختلفة.

شهادة «حياك»







مقدمة من «المواصفات السعودية»



تعنى بتطوير جودة الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمة العملاء



تغطي الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين في حصولهم على منتج أو خدمة



الأهداف