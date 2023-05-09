اكتتاب «أولام» في السعودية وسنغافورة يونيو المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم مجموعة أولام إطلاق الاكتتاب العام المزدوج لشركتها التابعة أولام الزراعية في السوق السعودية وبورصة سنغافورة يونيو المقبل.

وأكملت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في ديسمبر 2022، الاستحواذ على 35.43% من شركة أولام الزراعية القابضة بقيمة إجمالية تبلغ 4.65 مليارات ريال.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لها، قولها إن مجموعة أولام تستهدف إطلاق الاكتتاب العام الأولي المزدوج لشركتها التابعة أولام الزراعية في يونيو المقبل.

وأضافت المصادر أن مجموعة أولام قد تجمع ما قيمته مليار دولار من عملية الاكتتاب، فيما ذكر أحد المصادر أن الاكتتاب يخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

وبحسب المصادر، فقد أكملت الشركة غالبية خطوات عملية الاكتتاب، والتي تتضمن جولات ترويجية عالمية، إضافة إلى الحصول على التزامات استرشادية من المستثمرين الرئيسيين.

وأعلنت مجموعة أولام في يناير 2023 عزمها طرح وحدة الأعمال الزراعية التابعة لها شركة أولام الزراعية القابضة للاكتتاب العام في بورصة سنغافورة، مع إمكانية إدراج مزدوج في السوق السعودي خلال النصف الأول من 2023.

وشركة أولام الزراعية القابضة - مقرها سنغافورة - إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تجارة الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام، ويعمل بها أكثر من 9100 موظف في أكثر من 30 دولة.