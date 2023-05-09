«التجارة» ترصد طرق تحايل لمواقع تزعم تخصصها في تقديم البلاغات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت وزارة التجارة أن تقديم البلاغات التجارية يتم عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الرقم الموحد 1900، وذلك بعد رصد الوزارة لأسلوب جديد للنصب والاحتيال من مواقع تزعم أنها مختصة في تقديم البلاغات.

وأكدت الوزارة أنها لا تطلب من المستهلكين رقم الحساب أو البطاقة البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم. وحذرت من تزويد أي طرف بهذه البيانات السرية.

وأشارت إلى أنها لا تشترط الوزارة إطلاقا عند تقديم بلاغ تجاري تحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية.

وحذرت الوزارة المستهلكين من التعامل مع أي روابط مزيفة في محركات البحث تنقل المستهلك إلى صفحات وهمية تستغل هوية الوزارة، مفيدة بأن القنوات المعتمدة لتقديم البلاغات التجارية فقط هي: الرقم الموحد 1900 وتطبيق «بلاغ تجاري» الذي يمكن تحميله من خلال: https://mc.gov.sa/C-app.

تحايل عبر تقديم البلاغات التجارية







رصد أسلوب جديد للاحتيال من مواقع تزعم أنها مختصة في تقديم البلاغات التجارية







لا تطلب رقم الحساب أو البطاقة البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق



لا تشترط عند تقديم بلاغ تجاري تحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية







الرقم الموحد 1900



تطبيق« بلاغ تجاري»



التحميل من خلال: https://mc.gov.sa/C-app







تزويد أي طرف بالبيانات السرية الحساب أو البطاقة البنكية



التعامل مع أي روابط مزيفة تنقل المستهلك إلى صفحات وهمية تستغل هوية الوزارة



وزارة التجارةالقنوات المعتمدة للبلاغاتالوزارة تحذر من: