تراجع أرباح أرامكو السعودية 19% في الربع الأول إلى 119.5 مليارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجع صافي أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 19.3% في الربع الأول 2023 إلى 119.5 مليار ريال، مقارنة بأرباح 148 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأرجعت الشركة في بيان أمس، انخفاض الأرباح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض أسعار النفط الخام.

وأشارت إلى أنه في المقابل انخفضت مصاريف ضرائب الدخل والزكاة مع ارتفاع في دخل التمويل والدخل الآخر.

وبلغت ربحية السهم 0.49 ريال مقابل 0.59 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأفادت الشركة أن المبيعات (الإيرادات) بلغت 417.5 مليار ريال في الربع الأول مقابل 467 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع11%.

وبلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 42.37 مليار ريال للربع الأول 2023 مقابل 49.89 مليار ريال للربع الأول 2022، ونتيجة لذلك، فإن إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 459.83 مليار ريال للربع الأول من عام 2023 مقابل 516.90 مليار ريال للربع الأول من 2022.

توزيعات الأرباح

ودفعت الشركة في الربع الأول توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال وذلك عن الربع الرابع من 2022، بزيادة تمثل 4% عن الربع السابق، وستدفع في الربع الثاني من عام 2023 توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال عن الربع الأول من عام 2023.

وتعتزم الشركة اعتماد آلية لتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، وذلك بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الأساسية، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة.

وتعمل الاستثمارات الكبرى على تعزيز التوسع الاستراتيجي لقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في الأسواق العالمية الرئيسة، ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقيات برنامج اكتفاء التي تقدر قيمتها بنحو 27.0 مليار ريال إلى تعزيز كفاءة سلسلة التوريد، وأن الاتفاق مع شركة «ليندا إنجينيرنغ» لتطوير تقنية جديدة لتكسير الأمونيا تدعم التقدم في حلول الطاقة منخفضة الكربون.

موثوقية عالية

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر « تعكس النتائج الموثوقية العالية المستمرة لأرامكو السعودية، والتركيز على التكلفة والقدرة على الاستجابة لظروف السوق، قمنا بتحقيق تدفقات نقدية قوية مع تعزيز المركز المالي للشركة بشكل أكبر، وتعزيزا لالتزامنا بتعظيم قيمة المساهمين على المدى البعيد، نعلن أيضا عن نيتنا اعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى الأرباح الأساسية التي توزعها الشركة حاليا».

تقدم كبير

وأضاف «إن استراتيجية أرامكو للنمو تمضي على المسار الصحيح، وقد أحرزت تقدما كبيرا في التوسع الاستراتيجي لأعمالها بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق خلال الربع الأول، فقد أعلنت عن استحواذ رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى استثمارات وشراكات مهمة في الصين وكوريا الجنوبية».

توسيع القدرات

وأكد مضي الشركة قدما في توسيع قدراتها، وتظل توقعاتها على المدى الطويل دون تغيير، مفيدا أن النفط الخام والغاز سيظلان مكونين أساسين في مزيج الطاقة العالمي خلال المستقبل المنظور.

وقال الناصر «هدفنا أن نبقى موردا رائدا وموثوقا للطاقة والكيميائيات، مع القدرة على تقديم حلول طاقة أكثر استدامة، وأن ندعم الجهود المبذولة لتحقيق تحول منظم للطاقة».

توزيعات الأرباح:







دفعت 73.2 مليار ريال عن الربع الرابع 2022، بزيادة 4% عن الربع الثالث



ستدفع 73.2 مليار ريال في الربع الثاني 2023 توزيعات أرباح عن الربع الأول 2023



اعتماد آلية لتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الأساسية



أبرز نتائج الربع الأول: