وزارة المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج الأخصائي المالي، والذي يستهدف هذا العام تدريب أكثر من 250 من مديري ومتخصصي الوظائف المالية الأساسية في مختلف الجهات الحكومية.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج امتدادا لجهود مركز المهارات المالية الهادفة إلى بناء منهج تطويري متكامل للمهارات المالية للقطاع المالي العام، وتطوير المهارات المالية المستقبلية، وبناء البرامج والحلول التطويرية وقياس أثرها لدعم المبادرات الرئيسة لرؤية السعودية 2030 وذلك عن طريق استحداث برامج تسهم في تفعيل عمليات نقل المعرفة بشكل مستدام عبر برامج تأهيل المدربين في القطاع المالي العام، ورقمنة المحتوى التدريبي والمعرفي، وتفعيل برامج التدريب على رأس العمل.

وتشمل مسارات البرنامج التدريبية كلا من: السياسات المالية الكلية، التخطيط المالي، إدارة المالية العامة، المحاسبة والرقابة.