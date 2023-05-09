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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الأمن الغذائي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقعتا مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التوعية والحد من الهدر الغذائي.

وجرت مراسم التوقيع في مقر الهيئة العامة للأمن الغذائي بالرياض، حيث وقع على المذكرة، كل من نائب المحافظ لشؤون الحبوب والمشرف العام على استراتيجية الأمن الغذائي محمد الفوزان، ووكيل المحافظ للاتصال المؤسسي والتوعية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقيل العقيل.

ويأتي توقيع هذه المذكرة، في إطار بناء الشراكات بين الجهات الحكومية للإسهام في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للحد من الهدر في الغذاء، ورفع مستوى الوعي للاستخدام الأمثل للموارد الغذائية بكفاءة، وعقد الندوات العلمية وورش العمل المشترك.