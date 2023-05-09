شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر الموافقة على تعديل مادتين من النظام الأساسى لمصر للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية فى العدد ۱۰۲ (تابع) في ٩ مايو سنة ٢٠٢٣ مذكرة رقم (٢٣٦ ) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعديل المادتين (٦،٧) من النظام الأساسى لشركة مصر للبترول والخاصة برأسمال الشركة بموجب محضر الجمعية العامة لشركة مصر للبترول والتى انعقدت ٢٠٢٠/٩/١٤ تمت الموافقة على تعديل المادتين رقمي (٧،٦ )من النظام الأساسى وذلك لتصبح على النحو التالي :

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