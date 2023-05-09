تحديث الصناعة يوقع بروتوكولا لتطوير "نول الكليم اليدوي" مع كلية الهندسة

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القاهرة - سامية سيد - وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس وجمعية حماية البيئة من التلوث لتطوير "نول الكليم اليدوي"، وذلك إنطلاقاً من إهتمام مركز تحديث الصناعة بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية ودوره في التنمية المجتمعية والإقتصادية من خلال برنامج الصناعات الإبداعية والحرفية، وقع البروتوكول دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور احمد الصباغ وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب نيابة عن الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية شادية إسكندر عضو مجلس إدارة حماية البيئة بجمعية حماية البيئة من التلوث نيابة عن سيادة إلهامى رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقام مركز تحديث الصناعة بدراسة المعوقات والمشكلات التي تواجه هذه المهنة والتي من أهمها تسريب العمال المهرة إلى مهن أخرى، بسبب صعوبة العمل على نول الكليم حيث أنه يتطلب مجهود بدني كبير مما يتسبب في مشاكل صحية للعاملين خاصة من السيدات باعتبارها الفئة الأكبر التي تعمل في هذا المجال.

وقام المركز قبل توقيع البروتوكول ببحث كيفية تطوير أداء عمل النول بالتعاون مع جمعية حماية البيئة من التلوث وهي إحدى الجمعيات الرائدة في هذا المجال والتي تتبنى فكرة تطوير نول الكليم اليدوي ليصبح العمل عليه نصف آلي، مع الحفاظ على هوية العمل اليدوي للنول دون تحويله إلى أداة مميكنة بالكامل حيث قامت الجمعية بتمويل المشروع مع الإستعانة بالخبرات العلمية المميزة من كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

وبدورها قامت كلية الهندسة بجامعة عين شمس باعتماد مشروع النول كمشروع تخرج لطلبة البكالوريوس قسم الميكاترونيكس، حيث قام مركز تحديث الصناعة بتنظيم زيارات ميدانية للطلاب للجمعيات المختلفة التي لديها أنوال كليم والتعرف على طرق التصنيع، ووضع تصميم لحل المشكلة الأساسية في صعوبة إستخدام الدواسات الأرضية لنقل حركة النير لتصبح الحركة المستخدمة حركة ميكانيكية مما يتيح سهولة العمل وراحة العامل وزيادة الإنتاجية أثناء عملية التصنيع .

يذكر أن مركز تحديث الصناعة قام في عام 2015 بتسجيل علامة تجارية للصناعات الإبداعية والحرف التراثية واليدوية تحت إسم "كريتييف إيجيبت" لتكون نافذة للتسويق وبيع المنتجات الحرفية والترويج لهذا القطاع.