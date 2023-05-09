كيس سكر للفرد.. توجيه وزاري لتنظيم ضوابط صرف المواطنين لمستحقاتهم من السلع التموينية

الشارقة - اميمة ياسر - تنظيمًا لصرف السلع التموينية للمواطن، أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا نص علي صرف زجاجه زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 ك سكر على البطاقة ، كما شمل التوجيه صرف 1 ك أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 كيلو للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنه 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 عبوة زنه 800 جرام للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر.

ونص التوجيه الصادر من وزير التموين، علي صرف باقي مستحقات الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية وشمل التوجيه أيضا وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمه السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات.

وأكد التوجيه علي حق المواطن فى صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظته، وبإستخدام بطاقته التموينية بحد اقصى ٤ مرات خلال الشهر يتردد فيهم علي هذه المنافذ.

وفي سياق متصل أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير أن التوجيه الوزاري نص على بدء العمل به من 10-5-2023 وأشار إلى أن المديريات التموينية سوف تتابع ذلك على الأرض للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرا أن المستفيدين من الدعم يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن تصرف لهم الدولة ما يزيد عن ال 30 سلعة شهريًا من خلال ما يقرب من ال 40 ألف منفذ تمويني متنوع ما بين منافذ مشروع جمعيتي وبدالي التموين إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.