شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: زيادة استثمارات قطاع النقل بنسبة 30% لتنفيذ المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، مستهدفات قطاع النقل بخطة العام المالي الجديد 23/2024، مشيرة إلى أن الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة للقطاع تقدر بنحو 321 مليار جنيه مُقابل استثمارات مُتوقّعة في حدود 247 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تُقارِب 30%، ويخُص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالي الاستثمار بما يُعادِل 268 مليار جنيه.

وأكدت وزيرة التخطيط، أنه من الـمُقدّر خلال العام المالي 2023/24 أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو 22% عن العام السابق.

وقالت السعيد، إن أهم مشروعات الطُرُق الـمُستهدف الانتهاء منها خلال عام الخطة، ومنها تطوير طريق القاهرة/الإسماعيليّة الزراعي من الطريق الدائري الإقليمي بأطوال إجماليّة 53.5كم، وأعمال محور تعمير بالإسكندريّة حتى الساحل الشمالي الغربي، وازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات بطول 270كم، وإنشاء طريق جنوب الفيوم/الواحات بطول 125كم، واستكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر بطول 145 كم.

و لفتت السعيد إلى مشروعات الطُرُق الـمُستهدف استكمالها خلال عام الخطة، ومنها تطوير طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي الغربي وتطوير طريق وادي النطرون/العلمين، وتوسعة وتطوير طريق السويس/ جنيفة / الإسماعيليّة /الـمُعاهدة، وتطوير طريق الفرافرة/الداخلة بطول 325كم، ومسار طريق تُوشكى/شرق العوينات بطول 359كم، ومسار طريق الواحات الداخلة/شرق العوينات بطول 375كم، بالإضافة إلى مشروعات الطُرُق التي تربط بين الـمُحافظات، حيث من الـمُستهدف في إطار خطة عام 23/2024 الانتهاء من 15 مشروعًا، منها محور رفع كفاءة طريق مطروح/سيوة بطول 285كم، واستكمال أعمال تطوير لعدد 11 مشروعًا، منها تطوير طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي بطول 180كم، واستكمال إنشاء محور النوباريّة بطول 203 كم.

وفيما يتعلّق بالنقل النهري، أوضحت السعيد أن الخطة تتضمن عِدّة مشروعات استكمال تطهير وتطوير الـمجرى الـملاحي على طول امتداده من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبًا، وكذا تطوير الــمجرى الـملاحي بكلٍ من الرياح البحيري وترعة النوباريّة لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهري، وتطوير الـمجرى الـملاحي لفرع دمياط من القاهرة حتى دمياط لربط ميناء دمياط الجديد بعواصم الـمُحافظات الواقعة على الـمجرى الـملاحي، مشيرة إلى مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، والتي تتضمّن خطي مُونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لـمترو الأنفاق (الـمرحلة الثالثة والرابعة) والـمرحلة الأولى من الخط الرابع، وتطوير قطار أبو قير/الإسكندريّة، وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندريّة.

كما استعرضت وزيرة التخطيط مشروعات السكك الحديديّة، ومنها استكمال تطوير الأعمال الإنشائيّة لعدد 1102 مزلقانًا، وتنفيذ أعمال ازدواج خط امبابة الـمناشي/ القباري بالإسكندريّة بطول 227كم، وإعادة تأهيل إنشاء خط الفردان/ بئر العبد/العريش/رفح/طابا، ومُواصلة تطوير نُظُم إشارات عدد من الخطوط، منها خط القاهرة /الإسكندرية بطول 208كم، وخط القاهرة/بني سويف بطول 125كم. علاوة على تطوير نُظُم التحكّم والتشغيل لعدد 1120 مزلقانًا، وتركيب بوّابات دخول وخروج إلكترونيّة بالـمحطّات، موضحة أنه في مجال الـموانئ البريّة والجافة، تستهدف الخطة دعم ستة موانئ، مع ربطها بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة للهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة.

ونوهت السعيد إلي أن خطة الـموانئ الـمصريّة تستهدف تنفيذ عددٍ من الـمشروعات لرفع كفاءة هذه الـموانئ من خلال تزويدها بالقاطرات والأوناش ومُعدّات التشغيل بالـموانئ ومُعدّات الحماية الـمدنيّة وعمل العمرات الجسيمة للوحدات البحريّة، مشيرة إلى إنشاء رصيف ومحطة لتداول الحاويات وتكريك الـممر الـملاحي بميناء سفاجا، وإنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض ومنطقة لوجستيّة على مساحة 273 فدانًا بمياء الاسكندرية، ومحطة مُحوّلات كهربائيّة بالـميناء وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندريّة بالطريق الدولي الساحلي، فضلا عن إنشاء محطات الحاويات (تحيا مصر) واستكمال إنشاء حاجز الأمواج غرب الـميناء وتعميق الـممر الـملاحي بميناء دمياط.