شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: 162 مليون دولار قيمة صادرات مصدرى الجيزة لأفريقيا 2022 والان مع تفاصيل الخبر
وذكر ناصر أن التقرير اوضح ان قيمة التصدير لمصدرى الجيزة لدول افريقيا بلغت 162 مليون دولار 2022 وجاءت نسبت التصدير من خلال المنطقة الحرة اكثر نسب التصدير لمصدرى الجيزة بمبلغ 126 مليون دولار.
وتصدرت دولة ليبيا قائمة اكثر الدول المستورده من الجيزة فقد بلغت قيمة الصادرات من الجيزة اليها حوالى 21 مليون دولار تليها السودان بصادارات بلغت قيمتها حوالى 7 مليون دولار ثم اثيوبيا وتركزت اغلب الصادارات للدول الافريقية فى الادوية البشرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وادوات البناء والدهانات والسيراميك والعصائر والاجهزة الكهربائية والادوات الصحية.
وأشار رئيس تجارية الجيزة ان الغرفة قامت بتوقيع اتفاقيات تعاون وتأخى مع اتحاد اصحاب الاعمال السودانى وغرفة تجارة فاس وكازبلانكا والخميسات بالمغرب بالاضافة الى التعاون مع غرف طبرق وبنغازى بليبيا واجتماعات دائمة مع رجال الاعمال بدول نيجيريا واوغندا والنيجر وجنوب افريقا بهدف تنشيط التبادل التجارى بين تلك الدول ومصر وغرفة الجيزة.
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