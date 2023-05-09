شكرا لقرائتكم خبر عن 186 مليون دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الملابس نحو 186 مليونا و296 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 186 مليونا و20 ألف دولار في شهر فبراير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 276 ألف دولار.

وتشهد صادرات الملابس الجاهزة نموا مضطردا في الشهور الأخيرة، حيث ارتفعت صادرات القطاع خلال عام 2022 بنسبة 22% لتسجل الصادرات 2.516 مليار دولار لأول مرة في تاريخ صادرات القطاع مقابل 2.063 مليار دولار في عام 2021.

ورصد تقرير المجلس التصديري للملابس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول المستوردة ملابس من مصر بما قيمته 1.317 مليار دولار خلال 2022 مقابل 1.181 مليار دولار في 2021 بنسبة ارتفاع 11%، كما حققت الصادرات لأوروبا ارتفاعا بنسبة 31% لتسجل 504 مليون دولار مقابل 386 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلي تركيا بنسبة 113% خلال 2022 لتسجل 162 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار في 2021.