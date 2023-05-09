شكرا لقرائتكم خبر عن "أميك": بيع 1265 سيارة أوروبية خلال الربع الأول من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر أخر تقرير صادر عن "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات أن مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر سجلت بيع حوالى 1265 سيارة أوروبية متنوعة خلال الربع الأول من العام الحالى 2023.

وقد سجلت مبيعات السيارات الأوروبية انخفاضا ملحوظا قدر بنحو 90.8%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضى 2022، والذى سجل بيع حوالى 13 ألفًا و709 سيارات أوروبية متنوعة.

وقال آخر تقرير صادر عن " الأميك " مجلس معلومات سوق السيارات، أن مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر سجلت بيع حوالى 1265 سيارة أوروبية متنوعة خلال الربع الأول من العام الحالى 2023.

يذكر أن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصرى "الأميك"، قد كشف عن انخفاض حجم مبيعات سوق السيارات المصرى فى فبراير 2023 الماضى فيما يخص "الملاكى والنقل والأتوبيس"، بنسبة بلغت 76 %، مقارنة بعام 2022 والذى وصلت مبيعات السيارات به إلى 22 ألفا و602 سيارة، بينما العام الجارى وصلت نسبة المبيعات فى نفس الفترة إلى 6076 سيارة فقط.

وعن مبيعات السيارات الملاكى تحديدا فقد واجهت انخفاضا بلغ 71% بواقع مبيعات 3458 سيارة بالنسبة للسيارات اليابانية، بينما شهدت السيارات الصينية انخفاضا قدر بـنحو 61% بواقع 2720 سيارة، وتراجع بنسبة 91% بواقع 647 سيارة للسيارات الكورية خلال نفس الفترة.