هيئة النقل تشارك في معرض لوجستيات النقل بألمانيا

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وتسلط الهيئة الضوء على إنجازاتها في قطاع النقل البري عبر أنظمتها التقنية لتتبع الشاحنات التي تمثل نقلة نوعية في زيادة حوكمة عمليات النقل والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية، في حين تستعرض الهيئة تجربتها في خدمة تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسة خلال أوقات المنع عبر حجز مواعيد الكترونية تتيحها الهيئة للمستفيدين من خلال بوابة نقل، كما تستعرض الهيئة قدراتها اللوجستية في القطاع البحري التي تتمثل في تصدر المملكة إقليميا في جانب الحمولة الطنية مسجلة أكثر من 14 مليون طن سنويا، ويبلغ إجمالي السفن في الأسطول البحري السعودي 435 سفينة، في حين يأتي ارتفاع نسبة البحارة إلى 25% وكذلك المعاينين البحريين بنسبة 83% مؤشرا مهما على تطور هذه الخدمات.
وتتضمن مشاركة الهيئة في معرض لوجستيات النقل التركيز على جهودها وإنجازاتها في النقل السككي التي تتمثل في انتخاب المملكة مؤخرا لرئاسة مجلس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل محطة القريات لتصبح جزءا من خط الشمال، بالإضافة إلى خدمة نقل المركبات بالقطار لتتكامل بذلك خدمات النقل تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 لجعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا.
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