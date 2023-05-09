شكرا لقرائتكم خبر زيادة رأسمال البنك الأهلي 33.99 % إلى 60 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي السعودي، في اجتماعها الأحد الماضي، زيادة رأسمال البنك بنسبة 33.99 % إلى 60 مليار ريال، عن طريق منح أسهم مجانية.

وأوضح البنك في بيان على موقع تداول، أن الزيادة سـتتم خلال رسـملة مبلغ 15.22 مليار ريال من أسهم الأرباح المبقاة، وذلك بمنح 1 سهم لكل 3 أسهم مملوكة.

ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المسـاهمين بشـكل نصف سـنوي أو ربع سـنوي عن العام المالي 2023.

كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2022، وقدرها 2.68 مليار بواقع 60 هللة للسهم، والتي تمثل 6 %من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح.

ووفقا لبيان البنك ستكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم عقد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح ابتداء من الخميس 18/05/2023.

وأفاد البنك بأن الجمعية وافقت أيضا على شراء البنك لعدد من أسهمه، وبحد أقصى 10 ملايين سهم من أسهمه بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للبنك، وتضمنت الموافقة تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشـراء خلال فترة أقصاها 12 شـهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وأشار البنك إلى أنه سيحتفظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى، لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأعلنت تداول السعودية احتساب نسبة التذبذب لسهم البنك على أساس سعر 37.05 ريالا لأمس، 8 مايو 2023، وإلغاء الأوامر القائمة. وذكرت أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية ستقوم بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول الأربعاء الموافق 10 مايو 2023.

زيادة رأسمال البنك الأهلي عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وفقا لما يلي:

