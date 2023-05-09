شكرا لقرائتكم خبر زيارات حقلية للشركات المتنافسة على رخصتي كشف موقعي «محدد» و«الردينية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد الحضور في الورشة مشاركة المتنافسين المؤهلين على رخصتي كشف موقع محدد والردينية، بهدف تقديم نبذة عن نظام الاستثمار التعديني في المملكة، وذكر أبرز التحديثات على اللائحة التنفيذية، واستعراض الخدمات والحوافز المقدمة من منظومة الصناعة والثروة المعدنية.
كما شهدت الورشة مشاركة وزارة الاستثمار وصندوق التنمية الصناعي لتقديم جميع الخدمات للمستثمرين.
وأوضح وكيل الوزارة للتطوير التعديني المهندس تركي البابطين، في افتتاح الورشة أن وجود عدد من الشركات الجديدة في المنافسة دليل على الاهتمام المتزايد بالموارد التعدينية في المملكة، والتي تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال، مما يسهم في أن تكون المملكة لاعبا رئيسا في قطاع التعدين محليا وعالميا، تماشيا مع رؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، مفيدا بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع شركائها، لضمان نجاحهم وتشجيعهم على الاستثمار في المملكة.
وزار ممثلو الشركات كلا من موقعي «محدد» و»الردينية» التعدينيين، بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية، حيث جرى تعريف المتنافسين بالمواقع والخصائص الجيولوجية، وشرح المعلومات الفنية للمواقع.
موقع محدد التعديني
- يقع في منطقة عسير
- يغطي مساحة 139كلم2
- يبعد 456 كلم2 من ميناء جازان الصناعي
- يشمل رواسب معدنية من خامات (النحاس، الزنك، الذهب، الرصاص)
موقع الردينية
- يقع في منطقة الرياض
- يغطي مساحة 75 كلم2
- يشمل رواسب معدنية من خام (الزنك، الفضة)
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