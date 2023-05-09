شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع إنتاج المياه المحلاة بالمملكة لـ12.8 مليون م3 يوميا في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت منظومة المياه في المملكة من رفع حجم إنتاج المياه المحلاة بنسبة 45.4%، لتصل إلى 12.80 مليون متر مكعب يوميا في 2023، وذلك مقارنة مع 8.80 ملايين متر مكعب يوميا في 2016. بينما زادت سعات منظومات نقل المياه بأكثر من 63% من 8.70 ملايين متر مكعب يوميا إلى 14.20 مليون متر مكعب يوميا للفترة ذاتها.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تقرير حديث أن الاستراتيجية الوطنية للمياه، وإعادة هيكلة القطاع وإصدار نظام المياه الجديد، وتكامل الأدوار بين الشركاء، والإدارة المتكاملة، والحلول التمويلية المبتكرة، وإشراك القطاع الخاص، أسهمت في تحقيق أرقام قياسية مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للمياه وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكدة أن تحقيق الأمن المائي في المملكة هو من أولويات المنظومة التي تجد الاهتمام والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وأشار التقرير إلى أن الجهود التي بذلتها المنظومة أسفرت عن رفع حجم الخزن الاستراتيجي للمياه بنسبة بلغت 60.2% من 13.60 مليون متر مكعب في 2016 إلى 21.80 مليون متر مكعب، وزيادة أطوال شبكات توزيع المياه في مناطق المملكة المختلفة من 113.48 ألف كلم إلى 127.84 ألف كلم بنسبة بلغت 12.6%، وكذلك نجحت في رفع معدل استمرارية ضخ مياه الشرب بنسبة 96% من 10.50 ساعات يوميا إلى 20.56 ساعة يوميا.

وتلبية للطلب المتزايد على خدمات المياه في مناطق المملكة، أوضح التقرير أن المنظومة تمكنت من زيادة التوصيلات المنزلية بنسبة 25%، من حوالي مليوني توصيلة في 2016 إلى أكثر من 2.50 مليون توصيلة منزلية في 2023، وزيادة تركيب العدادات الالكترونية للمياه من 116 ألف عداد الكتروني إلى أكثر من 2.20 مليون عداد بنسبة زيادة فاقت 1600%. مؤكدا ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المياه من حوالي 25.66 مليون مستفيد إلى 31.47 مليون مستفيد، بنسبة زيادة بلغت 22.6% منذ 2016.

وأفاد التقرير بأن منظومة البيئة والمياه والزراعة، تمضي قدما نحو تحقيق الأمن المائي الشامل، ضمن استراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين واستدامتها للأجيال المقبلة، خلال المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، مع المحافظة على البيئة وحمايتها، ورفع الكفاءة التشغيلية، ونسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي والري، وزيادة إنتاج المياه المحلاة، واستخدام المياه المجددة، وتطوير البنى التحتية المستدامة لمجالات المنظومة كافة.