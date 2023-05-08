شكرا لقرائتكم خبر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح وكيل أمين محافظة جدة لبرنامج تصريف مياه الأمطار غسان الزهراني أن المشروع يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية، وضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مبينا أن حلول الأمطار بحي البساتين ستغطي مساحة إجمالية تصل لـ 7.3 كلم2، وتتضمن تركيب أنابيب بطول 30 كلم، و366 مصيدة، و188 منهلا.
وأشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ تسعة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ ثلاثة مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المراحل - الثانية والثالثة والرابعة - بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار و464 مليونا و304 آلاف ريال، وتشمل: مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام - مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع طيبة - مشروع الهدى والأجاويد - مشروع طريق الملك فيصل - مشروع المحمدية - مشروع الفردوس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.