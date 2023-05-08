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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وقع عقد مشروع حلول لتصريف مياه الأمطار بحي البساتين بجدة، تجاوزت تكلفته الإجمالية 129 مليون ريال، ومدة تنفيذه تصل لـ30 شهرا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة لبرنامج تصريف مياه الأمطار غسان الزهراني أن المشروع يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية، وضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مبينا أن حلول الأمطار بحي البساتين ستغطي مساحة إجمالية تصل لـ 7.3 كلم2، وتتضمن تركيب أنابيب بطول 30 كلم، و366 مصيدة، و188 منهلا.

وأشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ تسعة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ ثلاثة مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المراحل - الثانية والثالثة والرابعة - بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار و464 مليونا و304 آلاف ريال، وتشمل: مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام - مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع طيبة - مشروع الهدى والأجاويد - مشروع طريق الملك فيصل - مشروع المحمدية - مشروع الفردوس.