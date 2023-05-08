شكرا لقرائتكم خبر 6 خدمات جديدة للمنشآت في المرحلة الثانية لمنصة جدارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحسين آلية عرض الوظائف وسهولة وصول الباحثين عن عمل للفرص الوظيفية، بدأت المرحلة الثانية من الإصدار التجريبي للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، والتي تتضمن خدمات جديدة ومطورة في مسار التوظيف لمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية في بيان أمس، أن الإصدار الجديد، يتيح لمنشآت القطاع الخاص، 6 خدمات، هي: إنشاء ملفات تعريفية للتعريف بالمنشأة، ونشر قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف، وجدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، وإمكانية استكمال جميع أنشطة التوظيف عبر منصة «جدارات».

وذكر الصندوق أنه سيتم خلال المرحلة الحالية، نقل بيانات أصحاب العمل في القطاع الخاص من البوابة الوطنية للعمل «طاقات» إلى منصة «جدارات» للاستفادة من خدمات التوظيف المقدمة على منصة جدارات، كما يمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من بوابة «طاقات» في الاطلاع والتسجيل على جميع البرامج والخدمات الأخرى التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية في التدريب والتمكين.

يذكر أن المرحلة الأولى من إطلاق منصة «جدارات» قد انطلقت في أكتوبر 2022، حيث يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطوير وتشغيل المنصة والإشراف عليها، وذلك بهدف توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص ورفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة الوصول لفرص العمل، وتحسين المنصة لتتناسب مع احتياجات جميع المستخدمين.

المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات):







أكتوبر 2022 إطلاق المرحلة الأولى



مايو 2023 إطلاق المرحلة الثانية







إنشاء ملفات تعريفية للتعريف بالمنشأة



نشر قائمة بالإعلانات الوظيفية



إدارة طلبات التوظيف



جدولة مقابلات العمل



تقديم عروض العمل



استكمال جميع أنشطة التوظيف







خدمات جديدة ومطورة في مسار التوظيف لمنشآت القطاع الخاص، لتحسين عرض الوظائف والوصول للفرص الوظيفية



نقل بيانات أصحاب العمل في القطاع الخاص من البوابة الوطنية للعمل «طاقات» إلى منصة «جدارات»



يمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من «طاقات» في الاطّلاع والتسجيل على البرامج الأخرى في التدريب والتمكين



الخدمات الجديدة:المرحلة الثانية تتضمن: