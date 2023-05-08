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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية يعقد اليوم اجتماعا للجمعية العمومية الثالث والعشرين وفعاليات المجلس العام السنوية التي ستعقد على هامش الجمعية العمومية، بالعاصمة البحرينة المنامة. وسيطلق اجتماع الجمعية العمومية الثالث والعشرين جائزة المجلس للعام الحالي، (التنمية المستدامة شاملة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية)، إضافة إلى إطلاق تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين (إدارة المواهب في المؤسسات المالية الإسلامية - الممارسات الحالية والتحديات والفرص، إلى جانب ندوة المجلس العام) (آفاق وإمكانيات الصكوك: استكشاف عوامل النمو والتحديات المؤثرة في الأسواق المالية الإسلامية)، إضافة إلى الحلقة الاستراتيجية لوكلاء التطوير المهني.

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