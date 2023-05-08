الارتباك يضرب السوق.. انخفاض كبير ومفاجئ بسعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بشكل مفاجئ بحلول التعاملات المسائية، حيث هبط الجرام 120 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لتصريحات نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

وحتى منتصف تعاملات اليوم، ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 20 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يتراجع بحلول التعاملات المسائية بشكل مفاجئ، ليصبح صافي التراجع خلال اليوم حتى الآن نحو 100 جنيه للجرام.

ولفت نادي نجيب إلى أن تراجع الأسعار خلال تعاملات مساء اليوم يعود لحدوث حالة من الارتباك في سوق الذهب خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية أمس بحسم موقف الحكومة بشأن السماح بدخول الذهب لمصر مع المصريين بالخارج بدون جمارك خلال الساعات المقبلة.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم خلال 48 ساعة حسم موقف الحكومة بشأن مقترح السماح بدخول الذهب مع المصريين في الخارج عند زيارتهم أو عودتهم لمصر دون سداد أية رسوم أو جمارك.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1667 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2243 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2500 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2857 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 20000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2022 دولارا بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة قدرها نحو 0.27%مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.