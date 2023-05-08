«كل مشروعات عائلتي بمصر مستمرة».. سميح ساويرس عن تصريحاته الأخيرة بشأن الدولار: البعض حاول تحريفها واستغلالها

الشارقة - اميمة ياسر -

انتقد رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم" القابضة للتنمية، تحريف البعض لتصريحاته الأخيرة حول تأثير سعر صرف الدولار على الاستثمارات في مصر، لاستغلالها ضد البلاد، مؤكدا استمرار كل مشروعات عائلة "ساويرس" في مصر كما هي دون توقف.

وقال سميح ساويرس، في تصريحات لموقع "مصراوي"،: "بالإشارة إلى تصريحاتي الأخيرة الخاصة بتأثير سعر صرف الدولار سلبيا على الاستثمار في مصر، وحيث أن البعض حاول تأويلها عن غير مقصدها واستغلالها ضد بلدي، رغم أن ما دفعني هو خوفي على بلدي لتوجيه النصح، لأن هناك ضرورة لإنهاء تعدد أسعار الصرف لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية."

وأضاف ساويرس: "أؤكد أن كل مشروعات العائلة في بلدنا مصر مستمرة دون توقف. وفقنا الله لما هو خير لمصر".