شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الأقصر الدولى تضبط تهريب عدد من السبائك الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت جمارك الوردية الثانية بمطار الأقصر الدولى برئاسة طارق عبد الرحمن حسن مدير الإدارة من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. ‏‎ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت الأقصر على رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم 1707 القادمة من الكويت اشتبه اسامة عبدة أحمد نائب مدير الوردية ومحمود سني مصطفي في 3 ركاب اثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية . ‏‎وتم عرض الركاب على جهاز فحص الأفراد بأشعة X-RAY بمعرفة دعاء صالح و عبير جمعة وابراهيم محمد بإشراف الحسين علي عبدالله مديراادارة الفحص فتلاحظ وجود كثافات على أجسامهم . ‏‎وبالتفتيش الذاتى للركاب تبين وجود 4 سبائك ذهبية مختلفة الأوزان والأحجام بوزن إجمالى 400 جرام تقريبا مخبأة داخل ملابسهم ، قام بالتفتيش والضبط والتحريز أسامة عبدة ومحمود سني وهالة مالك ورفاعي شاكر ومحمد عبد الراضي وعمرو حسان من الأمن الجمركي تحت اشراف أسامة عبدالحليم مدير إدارة الامن الجمركي . وقرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي وحررهم أحمد الطيب عبد الرحيم وروماني فؤاد مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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