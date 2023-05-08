شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يكلف حسانين محمد رئيساً للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المهندس حسانين محمد حسانين حسن - رئيساً للإدارة المركزية لشئون مكتب المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية اعتبارا من 9 مايو 2023. كما أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المهندس / خالد جمال الدین محمود شعبان - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) اعتبارا من 9 مايو 2023.

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