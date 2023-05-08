شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 17340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 3073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 20744 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 7230 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3001 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 4557 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 200 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 60 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 2.016 مليون سهم، 136 ألف سهم، 7480 سهم، على التوالي.

وأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد مليون سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.70%، وشراء الثانية 69 ألف سهم خزينة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، عن عدم تقدم شركة حديد عز بعرض لشراء حصة في الشركة.