المالية: متابعة مستمرة لتطبيق منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

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القاهرة - سامية سيد - قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتًا إلى أن تطبيق هذه المنظومة يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .

وأكد رضا عبد القادر إن المصلحة حريصة على تقديم كافة سبل المعرفة والدعم للممولين الملزمين بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، خاصة بعد صدور قرار وزير المالية رقم (175) لسنة 2023 بالمرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ، مشيرًا إلى أنه وفقًا لهذا القرار سيتم إلزام عدد (100) جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 (كمرحلة فرعية أولى)، كما سيتم إلزام عدد (200) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 يونيو 2023، (كمرحلة فرعية ثانية).

وأوضح مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية أنه يمكن الإطلاع على قرار وزير المالية رقم ( 175 ) لسنة 2023 والكشوف المرفقة به يمكن وتحميلها من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالي

https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-04/payroll-law-175-2023.pdf

وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بشكل تدريجي على المجتمع الضريبيى، لافتًا إلى بدء التطبيق التجرييبي للمنظومة على عدد من الشركات منذ 15 ديسمبر 2022، مشيرًا إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة منذ 15 مارس الماضي بإلزام (16 ) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة .

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه بعد صدور قرار وزير المالية بالمرحلة الثانية (الفرعية الأولى، والفرعية الثانية ) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، قامت المصلحة بتنظيم عدة ورش عمل فنية لممولي المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، تم خلالها شرح المنظومة، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات الواردة خلال هذه الورش، لافتًا إلى أنه تم نشر تسجيل ورشة العمل على قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة من خلال " دليلك للتعامل مع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات" .

وأوضح مختار توفيق أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.

وأشار مختار توفيق إلى أن المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي، قائلًا إن المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

و أضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

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