شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مليون دولار تراجع بواردات مصر من أشكال خام الذهب فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الواردات المصرية من أشكال خام الذهب من الخارج في الفترة الأخيرة، حيث قالت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي واردات الأشكال خام الذهب غير النقدي بلغت قيمتها نحو 14 مليون و819 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 58 مليون و192 ألف دولار في شهر فبراير عام 2022، بتراجع بلغ نحو 43 مليون و373 ألف دولار.

وجاءت واردات اشكال خام الذهب ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري و58 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت نحو 3 مليار و398 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و340 مليون دولار.

وبدأ مؤشر واردات الذهب الخام في التراجع قبل بداية العام الجديد، حيث أظهرت بيانات الجهاز، أن إجمالى واردات أشكال خام الذهب بلغت نحو 163 مليون و858 ألف دولار فى الشهور الـ8 الأولى من العام الماضي 2022، بينما كانت نحو 594 مليون و486 ألف دولار فى نفس الفترة من العام السابق له عام 2021، بتراجع بلغ نحو 430 مليون و628 ألف دولار.