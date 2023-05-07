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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المعرض الدولي للبناء ينطلق في جدة خلال الفترة من 9 - 11 مايو 2023، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، وهو المعرض الوحيد المتخصص في البناء والديكور، ويجمع أكثر من 300 عارض لعرض أحدث التطورات والخدمات المميزة الخاصة بقطاع البناء والديكور الداخلي. ويبرز المعرض المنتجات والخدمات لأكثر من 8000 متخصص من المقاولين والتجار والعاملين في قطاع مواد البناء والتشييد، وتقنيات وخدمات البناء، والتصميم الداخلي والتشطيبات، والتهوية الحرارية وهواء التكييف، والمصانع والآلات الثقيلة والمركبات.

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