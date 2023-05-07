2.99 مليون ريال قيمة عقد وقعته أمانة منطقة القصيم

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وأوضحت الأمانة، أن عقد الصيانة جاء في إطار تعزيز برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية 2030، وتتوافق مع أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأشارت إلى أنه من ضمن أهداف العقد هو صيانة وإعادة تهيئة ألعاب الأطفال، وترميم أماكن النفايات ومعالجتها للحد من تأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.
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