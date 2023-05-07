شكرا لقرائتكم خبر لجنة المهن الاستشارية بغرفة مكة تبحث منتجات وخدمات منصة «اعتماد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثت لجنة المهن الاستشارية بغرفة مكة المكرمة بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ومركز نظم الموارد الحكومية في ورشة عمل متخصصة بعنوان «تحديات إصدار الرخص الإنشائية للمباني التجارية» أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين لاعتماد تراخيص المشاريع، والحلول والمقترحات الخاصة بمنتجات وخدمات منصة «اعتماد»، ومثل اللجنة في هذه الورشة رئيسها المهندس عبدالله طلاقي، بحضور عدد من المهندسين والمهتمين.

وأوضح رئيس اللجنة أن الورشة التعريفية بـ»منتجات وخدمات منصة اعتماد» تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتسريع عجلة التنمية وتجويد الإجراءات، حيث أوصت اللجنة التنفيذية لتحسين أداء القطاع الخاص «تيسير» بعقد ورش عمل على مستوى مدن المملكة، خصوصا مدينة مكة المكرمة، نظرا لأنها وجهة لقاصدي بيت الله الحرام، ولما تمثله من ثقل اقتصادي ضخم مقارنة بمدن المملكة.

وأشار إلى أن هذه الورش تهدف إلى حصر التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمكاتب الهندسية وشركات التطوير العقاري في إصدار التراخيص الإنشائية للمباني التجارية بمختلف أنواعها، والحلول المقترحة لمعالجتها، ثم مشاركتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف تطوير وتسهيل إجراءات التراخيص في ظل تحقيق مستهدفات الرؤية.

وأكد أن مقترحات الحلول ومعالجة التحديات التي بحثتها الورشة ستتم مشاركتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية التي ستقوم بدورها بتحليلها وتسهيل الإجراءات ثم ترفع التوصيات للجنة التوفيقية.

وطرح المشاركون في الورشة قضايا عدة تهم القطاع، فضلا عن التحديات التي تواجه المكاتب الهندسية ورجال الأعمال، أبرزها قضية تحديد مواقف السيارات وطريقة حسابها بالنظر إلى المشروع، وإعادة النظر في كراسة مواقف السيارات، واختلاف الأنظمة وعدم تحديثها بشكل مستمر، مما يؤثر على إنجاز تراخيص المشاريع في الأوقات المتوقعة.

وقدمت اللجنة عرضا توضيحيا لإجراءات إصدار الرخص الإنشائية للمباني التجارية، تضمنت أنواع التراخيص والترخيص للمشاريع التجارية وإجراءات إصدار التصاريح للمشاريع الكبرى والمميزة، وقدمت استطلاعا لرأي المختصين حول تحديات وإجراءات إصدار الرخص الإنشائية للمباني التجارية.