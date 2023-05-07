صندوق الاستثمارات يعتزم الاكتتاب بأسهم مبكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق «مبكو» مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، بموجبها يعتزم الصندوق الاكتتاب بأسهم جديدة سيتم إصدارها في شركة مبكو.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع مجموعة «تداول» السعودية أن مذكرة التفاهم تنتهي بحلول 31 يوليو المقبل، أو عند إبرام اتفاقية اكتتاب ملزمة قانونا بين كل من شركة مبكو وصندوق الاستثمارات العامة، أيهما أسبق.

وأشار البيان إلى أن شركة الأهلي المالية تقوم بدور المستشار المالي لشركة مبكو، فيما تقدم شركة جي آي بي كابيتال، الاستشارات المالية لصندوق الاستثمارات العامة.

وبحسب البيان، سيكتتب صندوق الاستثمارات العامة بأسهم تمثل حصة أقلية كبيرة في شركة مبكو، بسعر 31.50 ريالا للسهم الواحد، وذلك شريطة الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وغيرها من الموافقات النظامية.

ويشترط لتنفيذ الصفقة المقترحة إبرام شركة مبكو وصندوق الاستثمارات العامة لاتفاقية الاكتتاب، كما أن التوقيع على اتفاقية الاكتتاب مشروط بالحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وسوف تشمل شروط وأحكام اتفاقية الاكتتاب الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة بما فيها موافقة هيئة السوق المالية وكذلك على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مبكو.

وقالت مبكو «إنها تتعاون وصندوق الاستثمارات العامة بالتفاوض بحسن نية للوصول إلى اتفاقية الاكتتاب»، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة، مبينة أنها ستعلن عن جميع المستجدات الجوهرية ذات الصلة بالصفقة المقترحة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.

شروط تنفيذ الصفقة:







إبرام شركة مبكو وصندوق الاستثمارات لاتفاقية الاكتتاب.



موافقة هيئة السوق المالية وغيرها من الموافقات النظامية.



الموافقات الداخلية المطلوبة من قبل صندوق الاستثمارات.



موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مبكو.







توقيع مذكرة غير ملزمة في 6 مايو 2023



تنتهي في 31 يوليو 2023، أو عند إبرام اتفاقية اكتتاب ملزمة، أيهما أسبق.



بموجبها يعتزم صندوق الاستثمارات الاكتتاب بأسهم جديدة ستصدرها مبكو.



صندوق الاستثمارات سيكتتب بأسهم تمثل حصة أقلية كبيرة في شركة مبكو.



سعر اكتتاب الصندوق في أسهم مبكو 31.50 ريالا للسهم الواحد.



شركة مبكو عينت شركة الأهلي المالية مستشارا ماليا للصفقة.



صندوق الاستثمارات عين جي آي بي كابيتال مستشارا ماليا للصفقة.



لا يوجد أطراف ذات علاقة في الصفقة.



اكتتاب صندوق الاستثمارات في مبكو: