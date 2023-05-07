«كفالة» يحصد جائزة الحكومة الرقمية العربية 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» جائزة التميز للحكومة الرقمية العربية لعام 2023، في نسختها الثامنة عشرة ضمن فئة الابتكار الحكومي، والمقدمة من أكسلانس أوردز أكاديمي وبحضور ممثل وكيل الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا والمدير التنفيذي لمنظمة الإسكوا الدكتور حيدر فريحات.

ومنحت الجائزة الدولية المعتمدة من مؤسسة التميز الدولية International Excellence Foundation في الولايات المتحدة، تقديرا لإنجازات برنامج ضمان التمويل «كفالة» وتقييما لجهوده وتعميما لتجاربه على المستوى الإقليمي والدولي، وكما تعتبر جائزة الحكومة الرقمية العربية (بعد الاعتماد) اعترافا دوليا للبرنامج.

وكانت مؤسسة التميز الدولية قد طورت استبيان المعايير الدولية للتميز بصفته عملية معيارية لتقييم وتحسين ثقافة التميز في مختلف المؤسسات العامة والخاصة، ليساعد قياس ثقافة التميز ومقاربتها مع بيانات المقارنة المعيارية التنافسية وهذا ما يخلق ثقافة تدعم التحسين المستمر لتحقيق الأهداف والنتائج.

وتعتمد الجائزة على عدة معايير توفرت في برنامج «كفالة» في فئة الابتكار الحكومي، وهي الحاجة التي أدت إلى فكرة الابتكار، والقيمة المضافة إلى الابتكار، وخطوات تنفيذه وتوثيقه، إضافة إلى القابلية لتنفيذ مبادرات مستقبلية، والتصور المستقبلي لها.

وتأتي الجائزة امتدادا لجهود «كفالة» المستمرة التي تستهدف مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية وجهات الإقراض على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة الفرص الوظيفية لتدريب وتوظيف المواطنين والمقيمين، والإسهام في الارتقاء بالقدرات التنافسية للمنشآت المحلية، الذي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.