إجراءات لضمان وفرة الغذاء والإمداد في موسم الحج

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وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة خلال الاجتماع أن جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي تعمل بصورة مستمرة، لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للتأكد من الوفرة، وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمراريتها في أسواق المملكة.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا وتوحيدا لجهود الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص، استعدادا لموسم الحج المقبل والذي سيشهد زيادة في أعداد الحجاج مقارنة بالأعوام الثلاثة الأخيرة بعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وثمن الفضلي جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي، ودور القطاع الخاص في الحفاظ على استقرار ووفرة المعروض الغذائي من السلع كافة في أسواق المملكة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، ممثلو: وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة التجارة الخارجية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الهيئة العامة للأمن الغذائي، صندوق التنمية الزراعية، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك».
أبرز مناقشات لجنة الأمن الغذائي:
- وفرة السلع الغذائية محليا
- أحجام المخزونات من السلع
- سير سلاسل الإمداد المحلية والخارجية
- ضمان استمرارية وفرة المعروض الغذائي
- تعزيز المخزونات المحلية من السلع الأساسية
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