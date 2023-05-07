شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 7-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 7-5-2023.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن تكس للأصواف، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.113 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 403.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.7 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.27%، والعرب على 4.68%، واستحوذت المؤسسات على 10.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 10.9 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 8.6 مليون جنيه، 79.3 ألف جنيه، 17.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 17235 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3048 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 20571 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7168 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4524 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3584 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 1.551 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.80%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.484 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.52%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.10%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.024 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.68%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 1.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.58%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 11.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.35%.

- حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-1 بسعر إغلاق 0.067 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.99%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 6.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 1.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.88%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 24.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.55%.