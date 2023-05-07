شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": المؤسسة جزءً لا يتجزأ من الحوار الوطنى ونقدم كامل الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة "حياة كريمة"، إن المؤسسة جزءً لا يتجزأ من الحوار الوطني، وبدورها تقدم كامل الدعم للحوار الوطني لتنفيذ مخرجاته من أجل دعم مسيرة الإصلاح ومواجهة التحديات العالمية الحالية.

وأشارت البنهساوى إلى أن مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت مشاركتها في الحوار الوطني بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إليه يوم إفطار الأسرة المصرية العام الماضي في 2022، كما استجابت لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة، وأطلقت سلسلة من الحوارات المجتمعية الموسعة لكافة فئات المواطنين في قري الريف المصري، والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين.

وأكدت رئيس المركز الاعلامي لمؤسسة "حياة كريمة "، أن المؤسسة تُثمن جلسات الحوار الوطني التي انطلقت يوم الأربعاء الماضى، إيمانًا منها بأهمية الملفات التي تناقشها جلساته، والتي على رأسها ملف التنمية واهتمامه بطرح القضايا الأكثر إلحاحًا التي تهم المواطن، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.