شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة مضخات ريدا بقيمة 15.1 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة مضخات ريدا-منطقة حرة بحجم تداول 4900 سهم بقيمة 15.1 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة موري انترناشيونال للتوكيلات والمطاعم بحجم تداول 110 ألف سهم بقيمة 11 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على شركة تروبيكال للتنمية والاستثمار بحجم تداول 5104 سهم بقيمة 5.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 19.8 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 101 عملية.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.113 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 403.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.7 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.27%، والعرب على 4.68%، واستحوذت المؤسسات على 10.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 10.9 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 8.6 مليون جنيه، 79.3 ألف جنيه، 17.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 17235 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3048 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 20571 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7168 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4524 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3584 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.