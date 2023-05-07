نائب رئيس البنك الدولي: المجموعة لديها ثقة قوية في مصر عبر التاريخ

القاهرة - سامية سيد - قال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مجموعة البنك الدولى لديها ثقة قوية فى مصر عبر التاريخ، ونتابع ونثمن الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية لتمكين مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، ومصر لها دور قيادى فى استخدام الطاقة المتجددة وملف التغيرات المناخية ورأينا ذلك بشكل أوسع خلال مؤتمر المناخ Cop27.

جاء ذلك خلال إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى للفترة من 2023-2027، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وممثلى مجموعة البنك الدولى، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلى شركاء التنمية.

أضاف: مصر اتخذت خطوات جادة فى ملف دعم وتمكين المرأة المصرية، فى كافة المستويات ومنها سوق العمل.

وقالت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع مجموعة البنك الدولى، ورغم التحديات إلا أنه مصر عبر السنوات تطورت العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولى حتى أصبح البنك أحد أبرز شركاء التنمية.

أضافت المشاط خلال كلمتها، تشارك مصر بفعالية لتحفيز نشاط مجموعة البنك الدولى، فى كافة المجالات خاصة التغييرات المناخية.

وقالت أن إطلاق الاستراتيجية تمثل قيمة جديدة فى التعاون خلال السنوات الخمس المقبلة، وتهدف تلك الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتسريع وتيرة التعافى والتغلب على تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية.