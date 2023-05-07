شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 58.8% ارتفاعا فى قيمة الواردات من السولار عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 7-5-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ، انه أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الواردات المصرية من السولار لتسجل 3.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.3 مليار دولار،

الإحصاء: 58.8% ارتفاعاً فى قيمة الواردات المصرية من السولار خلال عام 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الواردات المصرية من السولار لتسجل 3.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.3 مليار دولار، وبنسبة ارتقاع قدرها 58.8%، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية من السولار 161.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 404.5 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 60.1%.

وتصدرت السعودية قائمة أكثر الدول تصديراً للسولار إلى مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 1.5 مليار دولار، يليها الكويت في المرتبة الثانية 931.9 مليون دور، ثم الإمارات 530.2 مليون دولار، ثم الهند 420.9 مليون دولار، وأخيراً اليونان 111.5 مليون دولار.

وأشار الإحصاء إلى ارتقاع إنتاج مصر من السولار ليصل إلى 10.9 مليون طن خلال عام 2022 مقابل 9.7 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، بينما بلغت كمية استهلاك مصر من السولار 14.1 مليون طن خلال عام 2022 مقابل 13.3 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.

وبلغ عدد المركبات المرخصة العاملة بالسولار في مصر 1.5 مليون مركبة خلال عام 2022 بنسبة 14.8% من إجمالي المركبات البالغ عددهم 9.8 مليون مركبة مرخصة.

رئيسا هيئة الاستثمار وشركة سامسونج- مصر يبحثان خطط الشركة التوسعية بمصر

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جون سو جونج، رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات- مصر، لبحث خطط الشركة التوسعية بالسوق المصري.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن التعاون بين الجانبين أسفر عن قصة نجاح مُلهمة للاستثمار في مصر، حيث تجاوز حجم استثمارات الشركة النصف مليار دولار، لتنجح الشركة في تلبية احتياجات السوقين المحلي والخارجي، حيث تجاوزت مبيعاتها حاجز المليار و300 مليون دولار.

وأصبحت المُصدر الأول في مصر في مجال الأجهزة الإلكترونية، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي عقدتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات، كما ساهمت شركة سامسونج في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية وتوطين التكنولوجيا عبر تصنيع التابلت التعليمي والهواتف المحمولة، إلى جانب توفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستعرض الجانبان الخطط الاستثمارية للشركة وفق أخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، التي يمنحها مجلس الوزراء للشركات خلال عشرين يومًا فقط، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لبدأ النشاط وتأسيس الشركات والمصانع، حيث أبدى ممثلو الشركة رغبتهم في الاستفادة من منظومة الرخصة الذهبية لتأسيس مصنعهم القادم، بالإضافة إلى الحوافز والمزايا التي تنص عليها اللوائح والتشريعات المُنظمة للاستثمار في مصر.

وزيرة التعاون الدولى تُشارك فى احتفالية إطلاق النسخة العربية من كتاب "بنات النيل"

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في احتفالية إطلاق النسخة العربية من كتاب "بنات النيل"، التي استضافها المجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع جمعية محبي مصر السلام، ودار الشروق، للاحتفاء بالسيدات الرائدات اللاتي تناول كتاب "بنات النيل.. نساء مصريات غيرن عالمهن" سيرتهن، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سامية سبنسر، محررة الكتاب، وأميرة أبوالمجد، ممثلة عن دار الشروق للنشر، والعديد من السيدات الرائدات في مجالات الاقتصاد والعمل التنموي والقطاع المصرفي وغيرها من المجالات التي يتضمنها الكتاب.

ويتناول كتاب "بنات النيل"، قصصًا ملهمة لـ 38 سيدة من السيدات المصريات اللائي يمتلكن قصصًا للكفاح والنجاح في مختلف المجالات، ويخصص فصلًا عن المسيرة المهنية للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حتى عام 2016، تحت عنوان "المشاركة في صنع السياسات العامة للدولة"، إلى جانب سيدات أخريات في المجال الأكاديمي، والفنون، والعمل المصرفي، والتنمية، والمجال الدبلوماسي، والاقتصاد، والهندسة، وريادة الأعمال، والتمويل، والعلوم السياسية، والطب، والعلاقات العامة، والعلوم والتكنولوجيا، والخدمات الاجتماعية، والرياضة، والعلاقات الدولية، والمنظمات الدولية.

نائب وزيرة التخطيط يرأس اجتماع الأمانة الفنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

ترأس الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اجتماع الأمانة الفنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، وبمشاركة السادة أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أحمد كمالي أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لابد أن تتم بتضافر جهود كل فئات المجتمع.

واستعرض نائب وزيرة التخطيط أهم المستجدات في ملف التنمية المستدامة في مصر خلال الفترة الماضية، كما ناقش عدد من الموضوعات شملت تحديث رؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتمويل أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقرير المشاورات الوطنية حول تنفيذ أجندة أفريقيا 2063.